เขมรยังคุยไม่รู้เรื่อง ร้องปล่อย 18 เชลยต่อเนื่องวันที่ 15 "วินธัย" ยันไทยทำตามหลักสากล จี้เขมรเคารพหยุดยิง เลิกวางทุ่นระเบิด

"มาลี" แถลงซ้ำเป็นวันที่ 15 เรียกร้องไทยปล่อย 18 เชลยศึกกัมพูชา อ้างควบคุมตัวโดยผิดกฎหมาย โฆษก ทบ.โต้ สงสัยไม่เข้าใจหลักสากล ยันควบคุมตัวโดยชอบ ICRC เข้าไปเยี่ยมแล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวล เรียกร้องกลับให้เขมรหยุดละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และหยุดใช้ทุ่นระเบิด
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ออกมาแถลงเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลง 13 ข้อ และปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 คน โดยอ้างว่าไทยไทยควบคุมตัวไว้โดยผิดกฎหมายว่า ฝ่ายไทยขอเรียกร้องกลับไปยังกัมพูชาให้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดด้วย โดยเฉพาะหยุดการใช้อาวุธทุ่นระเบิดสังหารบุคคลต่อฝ่ายไทย และหยุดการเผยแพร่ข่าวสารที่บิดเบือน รวมถึงหยุดการเพิ่มเติมกำลังทหารบริเวณแนวชายแดน ซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้ว 15 วันเช่นกัน
ส่วนกรณีเรื่องการควบคุมเชลยศึก ฝ่ายกัมพูชาอาจไม่เข้าใจหลักปฏิบัติในระบบสากล ยืนยันว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรมสากล อีกทั้งก่อนหน้านี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้เข้าเยี่ยมเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีความน่ากังวลใด ๆ
จึงขอเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิง และปฏิบัติตามแนวทางทั้ง 13 ข้อให้ครบถ้วน รวมทั้งยึดมั่นในหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมา พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการละเมิดมาโดยตลอด