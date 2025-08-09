ทบ.โต้กัมพูชาคุมตัวเชลยศึก 18 นาย ชี้ต้องคุมตัวจนกว่าจะหยุดยิงถาวร ยันทหารไทยไม่ปฎิบัตินอกกฎหมาย

โฆษกกองทัพบก โต้กระทรวงกลาโหมกัมพูชา กรณีการควบคุมตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ยัน ไม่ได้ทำนอกเหนือกฎหมาย ชี้จำเป็นต้องควบคุมตัวไว้ก่อน จนกว่าจะหยุดยิงโดยสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.68 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุถึงการที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชา โพสต์ข้อความ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2025 อ้างถึง กรณีที่พล.อ.รัด ดารารัด รมช.กลาโหมกัมพูชา ได้พบนายลอยด์ กิลเลตต์ ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ ฝ่ายกัมพูชา กล่าวอ้างไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชา 18 นาย อย่างผิดกฎหมายหลังข้อตกลงหยุดยิง ว่า การควบคุมทหารกัมพูชาทั้ง 18 คนนั้น เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาเจนีวา ไม่ใช่การควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายตามที่ กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์บิดเบือน
ทั้งนี้การถูกควบคุมตัวดังกล่าว จำเป็นต้องคงไว้ จนกว่าสถานการณ์การหยุดยิงจะมีความสมบูรณ์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อทั้งหมดจะไม่หวนกลับมาทำการสู้รบกับฝ่ายไทยอีก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักสากล