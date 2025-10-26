รมว.กต.เชื่อลงนามร่วมผู้นำไทย-กัมพูชา ช่วยปูทางสู่สันติภาพยั่งยืน 2 ปท.

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวหลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฯ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมลงนามในเอกสารถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย โดยมี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ว่า การที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในเอกสารฉบับนี้ สะท้อนเจตนารมณ์ทั้งสองฝ่ายที่จะแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีตามกลไกทวิภาคี เอกสารฉบับนี้เป็นการระบุถึงวิธีการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ เมื่อแก้ไขและดำเนินมาตรการที่จะไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสองประเทศ