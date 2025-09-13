“สีหศักดิ์” เข้าพรรคภูมิใจไทย กั๊กตอบปมปิดเปิดด่าน ต้องดูผล GBC - คุยกันก่อน บอกตอนนี้กัมพูชาก็ดูโอเค

“สีหศักดิ์” เข้า “พรรคภูมิใจไทย” ถกนโยบาย ก่อนแถลงสภา เผยประเด็นเปิด-ปิดด่านต้องคุยกันก่อน หลังโซเชียล กระหน่ำไม่เห็นด้วย บอกรอดูท่าทีกัมพูชายอมรับผล GBC หรือไม่ ย้ำความปลอดภัย ปชช.ชายแดนสำคัญสุด แต่ตอนนี้ท่าทีกัมพูชาก็ดูโอเค
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทยและให้สัมภาษณ์ ว่า วันนี้นโยบายคงจะมาคุยกันเรื่องนโยบายที่จะต้องเขียนเพื่อนำไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อถามว่า ในเรื่องของชายแดนจะต้องมีการพูดคุยกันด้วยหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คงต้องคุยกันอยู่แล้ว เมื่อถามถึงกรณีที่ตอนนี้มีกระแสในเรื่องปิดเปิดด่าน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเราต้องดูผลของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ก่อน ซึ่งดูจากผลที่ออกมาก็ดี และต้องดูว่าเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่ ที่สำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และเราก็มาพิจารณามาตรการอื่น
เมื่อถามว่า ส่วนตัวมองเรื่องการปิดเปิดด่านชายแดนอย่างไรบ้าง นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องคุยกันก่อน และย้ำว่าดูจากผลการประชุม GBC ที่พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่รมว.กลาโหม ไปร่วมประชุมมา ต้องดูว่ามีการปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ แต่โดยทั่วไปผลการประชุมก็ออกมาดีอยู่ที่การปฏิบัติ
เมื่อถามว่าหลายฝ่ายกดดันไม่อยากให้เปิดด่าน นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเราต้องมาดูกันก่อนว่าสิ่งที่คุยกัน เขาจะปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ ซึ่งต้องยอมรับว่ามีประเด็นที่สร้างสรรค์หลายเรื่อง และสุดท้ายคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
เมื่อถามว่า แต่ที่ผ่านมาทางกัมพูชาไม่ค่อยจะยอมรับผลการประชุมทวิภาคี นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า คราวนี้ดูทุกอย่างเขาก็โอเค ก็ต้องดูในทางปฏิบัติอีกที
เมื่อถามว่า เรามีรัฐบาลใหม่หวังว่าเขาจะตอบรับผลการประชุมหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า เราก็หวังว่าอย่างนั้น ความจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญ