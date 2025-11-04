"อนุทิน" เผย "บิ๊กเล็ก" มอบ รมช.กลาโหมจัดการแล้ว ปมโควตาสลากฯ ทหารผ่านศึกหาย

นายกฯ เผย "บิ๊กเล็ก" มอบหมาย รมช.กลาโหม เร่งจัดการโควตาหวยแล้ว กรณีโควตาทหารผ่านศึกหายไป นายกฯ โยนถาม “พิพัฒน์” ปรับขึ้นราคารถไฟฟ้าสายสีเขียว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 4 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ กรณีข้อสังเกตเรื่องโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งโควตาขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่หายไปจากระบบ มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ว่า เรื่องนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ได้มอบหมายให้ พล.อ.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม ไปจัดการให้เรียบร้อย
นายอุทิน ให้สัมภาษณ์กรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีการปรับเพิ่มราคาค่าโดยสารว่า ในส่วนของข้อมูลต้องไปสอบถามนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม