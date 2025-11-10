ด่วน! ทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาด พื้นที่ห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ (10 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.08 น.ที่ผ่านมา เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า ทหารไทยเหยียบกับระเบิด พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ต่อมาเวลา 10.35 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ด่วน! เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดที่บริเวณห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ ในพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่ 2”
ทั้งนี้ ห้วยตามาเรียเป็นพื้นที่หุบเขา อยู่ระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหาร
ด้าน ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ดังนี้
วันนี้ (10 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 09.30 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี เกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ดังนี้
1. จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ อาการข้อเท้าขวาขาด
2. พลฯ วชิระ พันธนา อาการแน่นหน้าอกจากแรงอัด
ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าทำการรักษา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรียบร้อยแล้ว