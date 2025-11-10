xs
xsm
sm
md
lg

ด่วน! ทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาด พื้นที่ห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจ Army Military Force
วันนี้ (10 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.08 น.ที่ผ่านมา เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า ทหารไทยเหยียบกับระเบิด พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ต่อมาเวลา 10.35 น. เพจ Army Military Force โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ด่วน! เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดที่บริเวณห้วยตามาเรีย จ.ศรีสะเกษ ในพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่ 2”

ทั้งนี้ ห้วยตามาเรียเป็นพื้นที่หุบเขา อยู่ระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหาร

ภาพจากเพจ Army Military Force
ด้าน ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก โดยทีมโฆษกกองทัพบก ได้ชี้แจงเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ดังนี้

วันนี้ (10 พ.ย. 68) เมื่อเวลา 09.30 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารี เกิดเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง เป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ดังนี้

1. จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ อาการข้อเท้าขวาขาด

2. พลฯ วชิระ พันธนา อาการแน่นหน้าอกจากแรงอัด

ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าทำการรักษา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรียบร้อยแล้ว 

ภาพจากเพจ Army Military Force

ภาพจากเพจ Army Military Force

ภาพจากเพจ Army Military Force

ภาพจากเพจ Army Military Force
ภาพจากเพจ Army Military Force
ภาพจากเพจ Army Military Force
ภาพจากเพจ Army Military Force
ภาพจากเพจ Army Military Force
กำลังโหลดความคิดเห็น