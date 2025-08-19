ผงะ! ชุดเก็บกู้ระเบิดกองทัพเรือ เก็บมือถือทหารเขมรบนภูมะเขือ พบภาพ-คลิปวางทุ่นระเบิด PMN-2 คาเครื่องแบบ

ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองทัพเรือ เก็บมือถือทหารกัมพูชาทิ้งไว้ที่ภูมะเขือ พอชาร์จแบต ตรวจสอบภาพและคลิปในโทรศัพท์ พบหลักฐานทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด PMN-2 คาเครื่องแบบ ต้นเหตุทำทหารไทยเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ
วันนี้ (19 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การเก็บกู้ และกวาดล้างฯ ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชา ที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ รายละเอียดตามภาพที่ส่งมาด้วยแล้ว จึงได้นำโทรศัพท์ ส่งให้ทางหน่วยทหารบกในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า จากการตรวจสอบภาพและคลิปดังกล่าว พบว่าเป็นภาพและคลิปบุคคลในเครื่องแบบทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิด ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Tecno POVA 6 Pro 5G เป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบอยู่กับที่ ผลิตในประเทศรัสเซีย ซึ่งประเทศไทยได้ทำลายทุ่นระเบิดคงคลังทั้งหมดตั้งแต่ปี 2546 รวมถึงครั้งสุดท้ายในปี 2562 ตามอนุสัญญาออตตาวา โดยไม่มี PMN-2 อยู่ในบัญชีแม้แต่ลูกเดียว นอกจากนี้ ยังเป็นทุ่นระเบิดชนิดเดียวกับที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิด และได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นสูญเสียอวัยวะอีกด้วย