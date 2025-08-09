เปิดภาพคลังอาวุธเขมรหลงเหลือบนภูมะเขือ หลักฐานเด็ด “ทุ่นระเบิด PMN-2”

วันนี้(9 ส.ค.) เมื่อเวลา 12.21 น.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force ได้โพสต์ภาพอาวุธของทหารกัมพูชาที่ยังหลงเหลืออยู่บนภูมะเขือหลังการสู้รบยุติลง พร้อมข้อความว่า “ด่วน! ทหารช่างจากกองทัพภาคที่ 3 ร่วมทำการสนับสนุนกองทัพภาคที่ 2 เข้าเคลียร์พื้นที่ภูมะเขือ พบอาวุธของทหารกัมพูชาที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น กระสุน ค. 82mm. HE (แรงสูง) และทุ่นระเบิด PMN-2”
สำหรับระเบิด PMN-2 เป็นระเบิดชนิดเดียวกับที่ททำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 3 นายที่ช่องบก จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2568 ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าไม่ใช่ทุ่นระเบิด PMN-2 แต่เป็นทุ่นระเบิดเก่าที่วางไว้ตั้งแต่ยุคสงครามกลางเมืองในกัมพูชาและยังเก็บกู้ไม่หมด
ทั้งนี้ อนุสัญญาออตตาวา ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็เป็นภาคี ได้ห้ามการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 โดยเด็ดขาด การพบทุ่นระเบิดชนิดนี้บนภูมะเขือจึงเป้นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห้นว่ากัมพูชาละเมิดสัญญาออตตาวา
ด้านเฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์ข้อความว่า ชัดๆ เขมร ใช้ทุ่นระเบิดฯ
ทบ.เผย ส่งทหารช่างชุด เก็บกู้ทุนระเบิดเข้าเคลียร์ ภูมะเขือ พบ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN-2 18 ทุ่น 16 ทุ่น บรรจุอยู่ในกระสอบ ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด 2 ทุ่น วางแบบเร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบ บริเวณรอบบ่อน้ำ อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด
ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดของ หน่วยทหารช่าง กองกำลังสุรนารี ได้เข้าดำเนินการทำพื้นที่ให้ปลอดภัยและเสริมความมั่นคง ในบริเวณภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็นที่มั่นของฝ่ายทหารกัมพูชา จากการตรวจสอบพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิด PMN-2 จำนวน 18 ทุ่น แบ่งเป็น
• จำนวน 16 ทุ่น บรรจุอยู่ในกระสอบ ยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด
• จำนวน 2 ทุ่น วางแบบเร่งด่วนโดยไม่ฝังกลบ บริเวณรอบบ่อน้ำ อยู่ในสภาพพร้อมระเบิด
หน่วยทหารช่างได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้ง 18 ทุ่นเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังพบลูกกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด และ ลูกจรวด RPG จำนวนมาก ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาออตตาวาของฝ่ายทหารกัมพูชาอย่างชัดเจน