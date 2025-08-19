สื่อเขมรหงายการ์ดข่าวปลอม ภาพ-คลิปทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด อ้างไทยจัดฉากหวังรุกราน

สำนักข่าวเฟรชนิวส์ สื่อของกัมพูชา หงายการ์ดข่าวปลอม กรณีชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิดกองทัพเรือไทย เจอโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาบนภูมะเขือ พบภาพและคลิปทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิด อ้างไทยจัดฉากหวังรุกราน ระบุ หากทำจริงคงไม่มีใครเก็บหลักฐาน ทำเป็นจับผิดกล่าวหาใช้คนไทยเขมรสุรินทร์ และเครื่องแบบหาซื้อง่ายในฝั่งไทย
วันนี้ (19 ส.ค.) จากกรณีที่ ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การเก็บกู้ และกวาดล้างฯ ได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชา ที่ทิ้งใว้ในพื้นที่ภูมะเขือ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ และตรวจสอบภาพที่อยู่ในโทรศัพท์ พบว่าเป็นภาพและคลิปบุคคลในเครื่องแบบทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิด ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Tecno POVA 6 Pro 5G เป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแบบอยู่กับที่ ผลิตในประเทศรัสเซีย ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
อ่านประกอบ : ผงะ! ชุดเก็บกู้ระเบิดกองทัพเรือ เก็บมือถือทหารเขมรบนภูมะเขือ พบภาพ-คลิปวางทุ่นระเบิด PMN-2 คาเครื่องแบบ
ล่าสุด เฟซบุ๊ก Fresh News ของสำนักข่าวเฟรชนิวส์ สื่อของกัมพูชา รายงานข่าวแปลเป็นภาษาไทยว่า "ช็อก! ไทยยังคงจัดฉากถ่ายทำครั้งที่ 2 ทั้งภาพถ่ายและวิดีโอเกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิด เพื่อนำมากล่าวหาและใส่ร้ายกัมพูชา"
เนื้อข่าวระบุว่า "หลังจากที่เคยจัดฉากถ่ายทำวิดีโอครั้งแรกเพื่อกล่าวหาว่ากองทัพกัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ล่าสุดฝ่ายไทยได้พยายามจัดฉากถ่ายทำครั้งที่ 2 โดยมีทั้งภาพถ่ายและวิดีโอ เพื่อสร้างข้ออ้างใหม่ในการกล่าวหากัมพูชาอีกครั้ง
ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า วิดีโอและภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อไทยนั้น เป็นเพียงภาพจากการจัดฉากถ่ายทำทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานกล่าวหาว่ากองทัพกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ และสร้างข้ออ้างให้ฝ่ายไทยใช้ในการดำเนินการทางทหารในเชิงรุกราน
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า หากเป็นการ “ลอบวางทุ่นระเบิดจริง” ย่อมไม่มีใครคอยถ่ายวิดีโอหรือเก็บหลักฐานไว้เช่นนั้น และหากเป็นการลอบวางทุ่นระเบิดจริง ก็จะต้องทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดและรวดเร็ว ไม่ใช่ทำอย่างเปิดเผยเหมือนการจัดฉากแสดงแต่อย่างใด ดังนั้น วิดีโอและภาพถ่ายทั้งหมดที่ฝ่ายไทยนำมาอ้างว่าเป็นการลอบวางทุ่นระเบิดของกัมพูชา แท้จริงแล้วคือการจัดฉากเพื่อใช้ใส่ร้ายกัมพูชา
ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า คนไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์สามารถพูดภาษาเขมรได้ชัดเจน และเครื่องแบบทหารกัมพูชา รวมถึงผ้าขาวม้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายในตลาดฝั่งไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างฉากเลียนแบบกองทัพกัมพูชา
ผู้เชี่ยวชาญยังกล่าวด้วยว่า ฝ่ายไทยถนัดในการ “จัดฉาก” มาก ครั้งแรกทำวิดีโอออกมาแล้วสาธารณชนไม่เชื่อ จึงต้องจัดฉากครั้งที่ 2 แต่ถึงอย่างนั้น กระแสความคิดเห็นสาธารณะก็ยังคงไม่เชื่อถืออยู่ดี"
ท้ายข้อความ มีการรณรงค์ให้ประชาชนกัมพูชาทุกคน ใช้แอปพลิเคชัน “CoolApp” ของคนเขมรเอง เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติและความปลอดภัยภายในดินแดนของกัมพูชา