สื่อกัมพูชาอ้างไทยจัดฉากคลิปวางทุ่นระเบิด เอาคนสุรินทร์ที่พูดเขมรได้มาเป็นตัวแสดง แต่สุดท้ายลบโพสต์ข่าวทิ้ง

สื่อเขมรวิเคราะห์เป็นตุเป็นตะ อ้างคลิปวางทุ่นระเบิด เป็นการจัดฉากของฝ่ายไทยเพื่อใส่ร้ายกัมพูชา โดยเอาคนสุรินทร์ที่พูดเขมรได้มาปลอมตัวเป็นทหารเขมร แต่สุดท้ายไม่ทันข้ามวันก็ลบโพสต์ข่าวพร้อมวดีโอประกอบทิ้ง
จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์วิดีโอคลิปทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทย โดยระบุว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด Type 72A ที่เคยปรากฏในข่าวว่าพบบริเวณช่องบก นั้น ต่อมาเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กของสำนักข่าว Fresh News ได้เผยแพร่รายงานข่าวโดยพาดหัวว่า “วิดีโอที่ฝ่ายไทยกล่าวหาว่าทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่นั้นเป็นวิดีโอที่จัดฉากการแสดงขึ้น”
เนื้อหาข่าวดังกล่าวระบุว่า สถานการณ์ถูกเตรียมการมาอย่างดี แต่การแสดงกลับไม่เหมาะสม วิดีโอที่ฝ่ายไทยกล่าวหากองทัพกัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดใหม่นั้นเป็นวิดีโอที่จัดฉากถ่ายทำขึ้นมา
1- หากเป็นกรณีการวางทุ่นระเบิดจริง คงไม่มีใครบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
2- หากเป็นกรณีการวางทุ่นระเบิดจริง คงไม่ให้ใครมาแนะนำให้ทำตาม แต่ต้องทำเองด้วยความระมัดระวังและรวดเร็วมาก
3- หากทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดจริง ย่อมไม่จับทุ่นระเบิดด้วยอาการเก้ ๆ กัง ๆ เหมือนคนที่ไม่เคยผ่านการฝึก
4- หากเป็นกรณีการวางทุ่นระเบิด PMN-2 ทุ่นระเบิดที่ถูกวางควรเป็น PMN-2 แต่ในวิดีโอนี้ คนที่วางทุ่นระเบิดกลับถือทุ่นระเบิดชนิดอื่น (ซึ่งในคลิปที่ฝ่ายไทยนำไปเผยแพร่ ไม่ได้บอกว่าเป็น PMN-2 แต่เป็น Type 72A)
5- หากเป็นการลอบวางทุ่นระเบิดจริง ย่อมไม่มีเสียงพูดว่า “ทำให้เหมือนจริงหน่อย” นี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการแสดง
รายงานข่าวดังกล่าวสรุปว่า วิดีโอที่ฝ่ายไทยกล่าวหาว่ากองทัพกัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดนั้น แท้จริงเป็นการจัดฉากเพื่อถ่ายทำภาพไว้ใช้เป็นข้อกล่าวหาต่อกองทัพกัมพูชา ใครๆ ก็มองออก เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีชาวกัมพูชาจังหวัดสุรินทร์พูดภาษาเขมร ใส่เครื่องแบบทหารกัมพูชา ยิงกระสุนยาง แล้วถ่ายวิดีโอโพสต์ว่าเป็นทหารกัมพูชา อีกทั้งยังมีข้อมูลภายในว่ามีการสอนการวางทุ่นระเบิดด้วย เครื่องแบบทหารกัมพูชาสามารถหาซื้อได้ง่ายตามตลาด เช่นที่ตลาดโรงเกลือ ในประเทศไทย เป็นต้น
รายงานข่าวนี้อ้างอีกว่า วิดีโอนี้ก็เช่นกัน มีการจัดให้ชาวกัมพูชาสุรินทร์แต่งกายเป็นทหารกัมพูชา แล้วแสดงการวางทุ่นระเบิดเพื่อหลอกสายตาสาธารณชน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิดีโอและด้านการจัดฉาก มองออกได้ทันทีว่านี่เป็นการสร้างภาพเพื่อการแสดงเท่านั้น “บทดี ฉากดี แต่คนแสดงไม่สมจริง” ดังนั้น วิดีโอนี้ไม่ใช่ความจริง แต่เป็นเพียงการจัดฉากให้ได้เรื่องราวตามที่ผู้จัดต้องการ!
พร้อมลงท้ายว่า Don’t Thai to the world!
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาพบว่า เฟซบุ๊กสำนักข่าว Fresh News ได้ลบโพสต์ข่าวชิ้นนี้ออกจากหน้าเฟซบุ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนในเว็บไซต์ยังหลงเหลือข้อมูลข่าวอยู่ แต่วิดีโอประกอบข่าวได้ถูกลบออกไป