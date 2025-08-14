สื่อเขมรหลอนจัด!เอาภาพผู้บัญชาการทหารตรวจเยี่ยมชุดเก็บกู้ระเบิด ใส่ร้ายไทยประชุมวางแผนยั่วยุกัมพูชา

สำนักข่าวเฟรชนิวส์ของเขมร ใส่ความไม่หยุด อ้างแหล่งข่าวน่าเชื่อถือภายในข่าวกรองไทย ระบุพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารกำลังบงการวางแผนยั่วยุความขัดแย้งกับกัมพูชา เพื่อเป็นข้ออ้างสำหรับการรุกรานดินแดนรอบใหม่ อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของ mgronline พบว่าภาพที่ใช้กล่าวอ้างนั้น เป็นเหตุการณ์ที่ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของไทย เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด
รายงานของเฟรชนิวส์ อ้างแหล่งระบุว่าพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และรองผู้บัญชาการทหารหลายคน มีกำหนดประชุมกันในวันที่ 15 สิงหาคม 2025 เพื่อประดิษฐ์ประดอยเรื่องราวกล่าวหากัมพูชา เกี่ยวกับการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน แม้มีคำกล่าวอ้างว่ากับระเบิดเหล่านั้นดำเนินการโดยกองกำลังของไทยเอง
เฟรชนิวส์อ้างแหล่งข่าวคนเดียวกัน เผยว่า ส่วนหนึ่งในแผนการ ว่ากันว่าพวกผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกองทัพไทยกำลังเตรียมการเก็บกู้กับระเบิดเก่าที่ไม่ทำงานจากดินแดนของกัมพูชา แล้วนำมันไปวางไว้ภายในดินแดนไทย โดยทหารไทยที่ปฏิบัติการในเรื่องนี้จะปลอมตัวสวมเครื่องแบบทหารกัมพูชาที่ได้มาจากตลาดโรงเกลือ จากนั้นก็จัดฉากเหตุการณ์ต่างๆเพื่อโยงทหารกัมพูชา กลยุทธ์นี้ยังรวมไปถึงการการโจมตีด้วยหนังสติ๊ก เอาชุดเครื่องแบบทหารกัมพูชาไปสวมให้ทหารไทยที่เสียชีวิต เพื่อทำให้กำลังพลเหล่านั้นดูเป็นทหารกัมพูชา รวมถึงมาตรการหลอกลวงบ่ายเบี่ยงกล่าวโทษอื่นๆ
ตามรายงานของเฟรชนิวส์ แหล่งข่าวอ้างว่าครั้งที่การจัดฉากวางกับระเบิดเสร็จสมบูรณ์ กองทัพไทยมีแผนจุดชนวนกับระเบิดในทุกๆวัน สร้างภาพลวงสำหรับประจำการทหารเพิ่มเติม และเพื่อเสริมความหนักแน่นในคำกล่าวหานี้ ไทย มีเจตนาเชิญพวกผู้สังเกตการณ์นานาชาติ โดยเฉพาะจากรัฐสมาชิกอนุสัญญาออตตาวา เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและนำเสนอสิ่งเหล่านั้น ในฐานะเป็นหลักฐานว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงนานาชาติ
รายงานข่าวอ้างแหล่งข่าวบอกเพิ่มเติมว่า กองกำลังไทยกำลังเฝ้ารอผลลัพธ์ของที่ประชุมอาร์บีซีที่กำลังมาถึง หากผลลัพธ์ไม่เอื้ออำนวยต่อเรื่องเล่าของพวกเขา บางทีพวกเขาอาจเดินหน้าด้วยการโจมตีทางทหารโดยตรงเล่นงานกัมพูชา โดยใช้ข้ออ้างแบบปลอมๆว่า กัมพูชา ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการกล่าวหาว่ากับระเบิดที่พบนั้นเป็นกับระเบิดใหม่
เฟรชนิวส์ระบุว่าแหล่งข่าวเห็นใจชาวกัมพูชาและกองทัพเป็นอย่างยิ่ง ที่ยึดถือข้อตกลงหยุดยิงที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯมาตลอด และแม้กัมพูชายึดมั่นต่อสันติภาพ แต่มีข่าวว่าไทยกำลังบ่อนทำลายความพยายามเลห่านี้ ด้วยการกัดเซาะความไว้วางใจและโยนบาปกล่าวโทษกัมพูชา
นอกจากนี้แล้วทางแหล่งข่าวได้เรียกร้องบรรดามหาอำนาจโลกและเหล่าชาติอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย ซึ่งมีดาวเทียมศักยภาพสังเกตการณ์ เข้าช่วยกำกับดูแลความเคลื่อนไหวทางทหารตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จุดประสงค์นี้เพื่อหาแหล่งที่มาที่แท้จริงของการใช้กับระเบิด และรับประกันประสิทธิภาพของข้อตกลงหยุดยิง กับระเบิดที่เกี่ยวข้องไม่มีเอกลักษณ์ของกัมพูชาและหาซื้อได้ทั่วไป ทำให้มันเป็นเรื่องยากที่จะสรุปแหล่งที่มาบนพื้นฐานของรุ่นของกับระเบิดแต่เพียงอย่างเดียว
แม้มีคำกล่าวอ้างและกล่าวหาที่ยืดยาวจากฝั่งกัมพูชา แต่จากการตรวจสอบของสำนักข่าว mgronline พบว่าภาพที่สำนักข่าวเฟรชนิวส์เอามาใช้กล่าวหาไทยกำลังวางแผนยั่วยุนั้น ข้อเท็จจริงคือเป็นภาพที่ พลเอก ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กำลังพลชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด สนับสนุนภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี เมื่อวันอังคาร(12ส.ค.)
ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 1–11 สิงหาคม 2568 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) จำนวน 15 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) ตำรวจภูธร สนับสนุนกองกำลังสุรนารีและตำรวจภูธรภาค 3 ได้ดำเนินภารกิจสำรวจ พิสูจน์ทราบ เก็บกู้และทำลายสรรพาวุธระเบิดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา และผลการปฏิบัติ สามารถเก็บกู้สรรพาวุธได้รวมทั้งสิ้น 483 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
(ที่มา:เฟรชนิวส์mgronline/)