“เศรษฐา” ลั่นไทยต้องคุยเขมรใหม่หลังทหารเหยียบกับระเบิดอีก ชี้คนวางเท่านั้นที่รู้ จี้ รมว.กต.เดินสาย

อดีตนายกฯ ลั่น ไทยต้องเจรจากัมพูชาใหม่ หลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกวันนี้ ชี้ คนที่วางเท่านั้นที่รู้ว่าไปกู้ตรงไหน จี้ รมว.กต.เดินสายให้บทบาทไทยชัดเจน
วันนี้ (12 ส.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ทหารเหยียบกับระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งนายที่ตาเมือนธม ว่า เรื่องข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซีย อาทิตย์ที่แล้ว เข้าใจว่า หนึ่งในประเด็นที่ยังไม่มีการตกลงคือต้องให้ทางฝั่งกัมพูชากู้กับระเบิดที่วางใหม่ในช่วงที่มีปัญหา เรื่องนี้ต้องนำไปเจรจาใหม่ครับ คนที่วางเท่านั้นที่จะรู้ว่าไปกู้ตรงไหน
นอกจากนี้ ยังโพสต์เพิ่มเติมว่า บทบาทประเทศไทยในเวทีโลกเรื่องความขัดแย้งกับกัมพูชาต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผ่านการเดินสายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกับระเบิดที่วางโดยกัมพูชา ท่านต้องเดินสายครับ!