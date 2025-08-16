กต.พาคณะทูตอาเซียน-รัฐภาคีออตตาวา-สื่อมวลชน ดูหลักฐานของจริง เขมรวางทุ่นระเบิดที่ภูมะเขือ

กต.พาคณะทูตอาเซียน-รัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา องค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชนไทย-ต่างชาติ ลงพื้นที่ รร.บ้านภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ บรรยายสรุปกัมพูชาวางทุ่นระเบิด เรียกร้องนานาชาติทบทวนความช่วยเหลือ และให้กัมพูชาร่วมมือเก็บกู้ พร้อมพาดูหลักฐานของจริงที่ภูมะเขือ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ณ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จ. ศรีสะเกษ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนกองทัพไทยและกองทัพบก บรรยายสรุปแก่คณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน รัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวา ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยกัมพูชาในดินแดนไทย รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลเรือนในพื้นที่จากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นย้ำท่าทีของไทยที่ยึดมั่นในหลักการสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาวา และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศพิจารณาทบทวนความช่วยเหลือที่ให้กัมพูชาในเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ขณะที่เรียกร้องให้กัมพูชาให้ความร่วมมือด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และยุติการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อช่วยลดความตึงเครียดระหว่างกัน
หลังจากนั้นคณะฯ ได้เข้าสังเกตการณ์ภารกิจเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในสถานที่จริงของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม และหน่วยทหารในพื้นที่ภูมะเขือ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เห็นหลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชาในดินแดนไทย
คณะฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมเห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ทุ่นระเบิดที่ถูกลอบวางใหม่ที่ในพื้นที่ ซึ่งทำให้ทหารไทยบาดเจ็บและทุพพลภาพ รวมถึงส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมในระยะยาว
ทั้งนี้ นายมาริษ ได้พาคณะไปดูพื้นที่พบทุ่นระเบิดกัมพูชา และดูการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของหน่วยปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย(TMAC) ในพื้นที่ภูมะเขือ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยที่ผ่านมาสามารถเก็บกู้ และตรวจยึดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้ 46 ทุ่น ในจำนวนนี้มี 16 ทุ่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และยังพบทุ่นระเบิดดักรถถัง ลูกจรวด RPG และลูกระเบิด ปืน ค. 60 และ 82 มม.แม้จะเป็นช่วงการหยุดยิง แต่ยังคงพบทุ่นระเบิดของฝ่ายกัมพูชาที่วางใหม่อยู่ และทหารไทยที่ลาดตระเวน ยังคงเหยียบทุ่นระเบิดบาดเจ็บขาขาด