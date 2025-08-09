“มาลี” ยังไม่ได้รับรายงานทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ยันเคารพข้อตกลงหยุดยิง หวังว่าไทยจะไม่เคลื่อนกำลัง

โฆษกกลาโหมกัมพูชา แถลงยังไม่ได้รับรายงานทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด นอกจากได้เห็นจากสื่อไทย อ้างกัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิง หวังว่าไทยจะเคารพเช่นกัน โดยเฉพาะข้อ 2 ห้ามเคลื่อนกำลัง ไม่ลาดตระเวนเลยเขตของตน
จากเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด ที่บริเวณช่องโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(9 ส.ค.) เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าขาด 1 นาย ส่วนอีก 2 นาย เจ็บหน้าอก เจ็บแขนและเจ็บแก้วหู นั้น ล่าสุด ช่วงบ่ายวันนี้ พล.ท.หญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า “เกี่ยวกับการที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อเช้าวันเสาร์ จนถึงขณะนี้ นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลจากสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับการระเบิดของทุ่นระเบิดที่ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ 3 นายแล้ว กระทรวงกลาโหมยังไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากกองกำลังแนวหน้าของกัมพูชาเกี่ยวกับการระเบิดกับระเบิดดังกล่าว
“กองทัพกัมพูชาได้และยังคงเคารพเจตนารมณ์ของการหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และเจตนารมณ์ของการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ประเทศมาเลเซียอย่างเคร่งครัด
“เราหวังว่าฝ่ายไทยจะเคารพในประเด็นที่ตกลงกันไว้ในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ 2 ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายต้องไม่เคลื่อนย้ายกำลังพล รวมถึงการไม่ลาดตระเวนเกินขอบเขตตำแหน่งของตน” พล.ท.หญิง มาลี กล่าว