ด่วน! ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย ขาขวาขาด 1 นาย

ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณเนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย บาดเจ็บขาขวาขาด 1 นาย
วันที่ 27 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน ฝ่ายความมั่นคง ได้รับรายงานว่ากำลังพลจาก พัน.ร.23/1 กองทัพบก เหยียบทุ่นระเบิด จำนวน 1 นาย ได้รับบาดเจ็บขาขวาขาด ในพื้นที่เนิน 350 ใกล้ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรักจ.สุรินทร์
ด้าน พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.45 น. วันที่ 27 ส.ค. 68 ได้เกิดเหตุ พลทหาร อดิศร ป้อมกลาง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 23 เหยียบกับระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ปราสาทตาควาย เบื้องต้นได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาท่อนล่างขาด หน่วยในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และนำส่งเพื่อรับการรักษาแล้ว รายละเอียดอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป