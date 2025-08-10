xs
(คลิป)เยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ 3 ทหารเหยียบกับระเบิด พบมีอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี - ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะแม่บ้านทหารบก เข้าเยี่ยมดูอาการและพูดคุยสอบถามอาการบาดเจ็บของ 3 ทหารที่เหยียบกับระเบิด พบอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน แต่ยังรู้สึกเจ็บที่บาดแผล


                       

วันนี้ (10 ส.ค.) ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พล.ต.อัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมคณะแม่บ้านทหารบก เข้าเยี่ยมดูอาการและพูดคุยสอบถามอาการบาดเจ็บของ 3 ทหาร คือ จ่าสิบเอก ธานี พาหา ผู้บังคับหมู่ ร้อย ร.111 กรมทหารราบที่ 16 ที่เหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่ช่วงรอยต่อบ้านโดนเอาว์กับบ้านกฤษณา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จนข้อเท้าท่อนล่างซ้ายขาด ซึ่งวันนี้ยังมีอาการปวดที่บาดแผล ก่อนมอบสิ่งของและเงินสดใช้ระหว่างรักษาตัว




รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมดูอาการของพลทหาร  ภาคภูมิ ไชยสุระ พลปืนเล็กที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดที่แขนซ้าย และแผ่นหลัง ซึ่งยังมีอาการเจ็บที่บาดแผนเช่นกัน ส่วนพลทหาร ธนันชัย ไกรวงค์ พลปืนเล็ก ซึ่งโดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู ยังมีอาการหูอื้อไม่ได้ยินได้ชัดเจน แต่ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นกว่าเมื่อวาน และมีครอบครัวมาคอยดูแลให้กำลังใจอยู่ข้างเตียงคนป่วย

พล.ต.อัครพนธ์ และคณะแม่บ้านมอบสิ่งของและเงินสดให้เป็นกำลังใจระหว่างนอนรักษาตัว ก่อนจะเดินทางกลับ

