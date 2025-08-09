ด่วน! ทหารไทยเหยียบกับระเบิดชายแดนศรีสะเกษ ข้อเท้าขาด 1 นาย อีก 2 นายเจ็บแขน-แก้วหู นำส่ง รพ.แล้ว

กำลังพล ร้อย.ร.111 เหยียบกับระเบิด บาดเจ็บ 3 นาย สาหัสข้อเท้าซ้ายขาด 1 นาย ขณะลาดตระเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ
ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2568 (ณ เวลา 12.00 น.)
โดยเวลา 10.00 น. ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทาง เพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อ โดนเอาว์-กฤษณา (จ.ศรีสะเกษ) โดยมี จ.ส.อ.ธานี พาหา เป็นหัวหน้าชุด และกำลังพล 2 นาย
ระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้ เหยียบกับระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 3 นาย ดังนี้
1.จ.ส.อ.ธานี พาหา ข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาด
2.พลฯ ภาคภูมิ ไชยสุระ บาดเจ็บที่แขน และด้านหลัง
3.พลฯ ธนันชัย ไกรวงค์ โดนแรงอัด และเจ็บแก้วหู
ปัจจุบันได้นำกำลังพลที่ใด้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว