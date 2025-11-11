ทบ.โต้กัมพูชา ยันผลพิสูจน์ทุ่นระเบิดลอบวางใหม่ ไม่ใช่ตกค้าง ซัดไม่จริงใจ ทัพบกไทยเตรียมพร้อมปกป้องอธิปไตย

ทบ.โต้กัมพูชา ย้ำชัดทุ่นระเบิดชายแดนห้วยตามาเรียเป็นของใหม่ ไม่ใช่ตกค้างจากอดีต แถมยังพบอีก 3 ทุ่น ชี้กัมพูชาขาดความจริงใจ การขับเคลื่อนสันติภาพต้องยุติลงกลางคัน กองทัพยืนยันความพร้อมปกป้องอธิปไตยตามมติ สมช.
หลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ไทย-กัมพูชา สืบเนื่องจากเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิดที่บริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ขณะที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธว่าไม่ได้นำทุ่นระเบิดไปวาง แต่เป็นทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลือจากยุคสงครามกลางเมืองในกัมพูชาในอดีตนั้น
วันนี้ (11 พ.ย.) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงยืนยันว่า แม้ฝ่ายกัมพูชาจะกล่าวอ้างว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าจากอดีต แต่ผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดว่า เป็นการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่เขตไทย และยังตรวจพบทุ่นระเบิดอีกจำนวน 3 ทุ่นในบริเวณใกล้เคียง
การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาขาดความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงและละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ทำให้กระบวนการขับเคลื่อนสันติภาพต้องยุติลงกลางคัน
ในด้านปฏิบัติการทางทหาร กองทัพบกยืนยันความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ และข้อสั่งการของกระทรวงกลาโหม เพื่อรักษาสิทธิในการป้องกันตนเองจากการกระทำอย่างไม่เป็นธรรม