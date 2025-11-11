นายกฯ ลั่นระงับปฏิญญาจนกว่าเขมรหมดความเป็นปฏิปักษ์ ยันใช้มาตรการเข้มข้นแล้ว ยุติ 4 ข้อตกลง พร้อมทำสิ่งที่ควรทำ

"อนุทิน" ลั่นระงับปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา จนกว่ากองทัพไทยจะเห็นเขมรไม่เป็นปฏิปักษ์ สวนกลาโหมกัมพูชาอ้างไม่ได้วางทุ่นระเบิด ยันไทยไม่มีระเบิดแบบนั้น ย้ำใช้มาตรการเข้มข้นพแล้ว เราหยุดข้อตกลงทั้ง 4 ข้อ พร้อมทำในสิ่งที่คิดว่าสมควรจะทำ
วันนี้ (11พ.ย.) เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงผลการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เมื่อสักครู่ได้มีการแถลงข่าวแล้ว ให้คนทำงานเขาแถลงดีกว่า ซึ่งเมื่อช่วงเช้าได้ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และตนกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรอบระยะเวลาที่ระงับปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา นานเท่าไหร่ นายกฯ กล่าวว่า จนกว่ากองทัพไทยจะเห็นว่าความเป็นปฏิปักษ์ของเขาไม่มีแล้ว เมื่อถามว่าหลายฝ่ายคาดหวังให้เราเป็นปฏิปักษ์ต่อกัมพูชาหรือใช้มาตรการที่รุนแรงและเด็ดขาดกว่านี้ นายกฯ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว
เมื่อถามว่าล่าสุดกัมพูชาออกมาแถลงว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวกัมพูชาไม่ได้เป็นคนวาง นายกฯ กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีระเบิดแบบนั้น
เมื่อถามว่าจะมีการตอบโต้กัมพูชาอย่างไร เพราะการออกมาแถลงการณ์แบบนั้นเหมือนเป็นการให้ข่าวผิดหรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบคำถาม เมื่อถามว่าได้สั่งปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจพื้นที่บริเวณชายแดนด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตรวจ เดี๋ยวไปเองด้วย
เมื่อถามว่าการประท้วงเบาไปหรือไม่ เราต้องออกแถลงการณ์ประณามไปยังทั่วโลกถึงการกระทำดังกล่าวของกัมพูชาที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ลงนามปฏิญญากันไว้หรือไม่ นายอนุทิน ยิ้มแต่ไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามว่าเหตุใดนายกฯ ไม่แถลงเองอย่างเป็นทางการเพราะประชาชนรอฟังอยู่ นายกฯ กล่าวย้ำว่า ได้มอบหมาย รมว.กลาโหมและ รมว.การต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว และท่านได้ทำหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว
เมื่อถามว่านายกฯ พอใจมาตรการของ สมช.หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแนวทางไว้
เมื่อถามว่าในใจนายกฯ อยากให้มาตรการออกมาเข้มข้นกว่านี้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นี่ก็เข้มข้นมากแล้ว เมื่อถามอีกว่าจะทำอย่างไรให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้ นายกฯ กล่าวว่า ตอนนี้เราไม่ได้ทำทั้ง 4 ข้อที่ได้ตกลงกันไว้ เราทำในสิ่งที่คิดว่าสมควรจะทำ เมื่อถามว่าการประชุม สมช.ได้ฟังท่าทีของกองทัพอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ทุกคนให้ความคิดเห็นมาทั้งหมด
เมื่อถามว่าการที่ได้จับมือกับ นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ถือว่าเสียมือหรือไม่ นายกฯ ไม่ตอบคำถามดังกล่าว พร้อมเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันที