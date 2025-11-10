นายกฯ ปรับแผนบินด่วนอุบล-ศรีสะเกษ เยี่ยมทหารเหยียบทุ่นระเบิดพรุ่งนี้ เรียกประชุมหน่วยความมั่นคง เดินหน้าหยุดปฏิญญาสันติภาพและเตรียมลงตรวจน้ำท่วม 12 พ.ย.
วันนี้ (10 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปรับแผนการทำงานใหม่โดยช่วงบ่ายวันนี้ (10 พ.ย.) เวลาประมาณ 15.30 น. จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2568 ที่กระทรวงการคลัง หลังจากนั้น เวลาประมาณ 16.00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมด่วนเพื่อรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่อยู่ในช่วงวิกฤตหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางขณะนี้ โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรมชลประทาน เข้าหารือเพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่วันพุธที่ 12 พ.ย. นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตัวเอง
ส่วนวันพรุ่งนี้ (11 พ.ย.) หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางด่วนไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และจะเดินทางไปที่ห้วยตามาเรีย ตรงข้ามปราสาทพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งเป็นประธานการประชุม หาแนวทางหยุดปฏิญญาสันติภาพ ที่ได้ลงนาม Joint Declaration ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย