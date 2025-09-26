"นายกฯหนู" มีคิวตรวจน้ำท่วมอยุธยาพรุ่งนี้ พร้อมลงเรือมอบถุงยังชีพ

"อนุทิน" ลุยเตรียมลงพื้นที่ ตรวจน้ำท่วมอยุธยา พร้อมลงเรือมอบถุงยังชีพ วันพรุ่งนี้ 27 ก.ย.68
วันนี้ (26ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เตรียมเดินทางลงพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา
ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายนนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยเริ่มภารกิจแรกในเวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่ลานหน้าวัดโคกหิรัญ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปรายงานสถานการณ์น้ำ
จากนั้นนายกรัฐมนตรี พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด มอบเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้เสียชีวิต 1 ราย จากเหตุการณ์น้ำท่วม
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะลงเรือบริเวณถนนหน้าที่ทำการกำนันตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรศรีอยุธยา เยี่ยมประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมด้วย