ชัยนาท - ครั้งแรกในรอบปี แม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 พันลูกบาศก์ฯ เขื่อนเจ้าพระยา จึงต้องเพิ่มระบายน้ำอีกเป็น 1,800 ลบ.ม./วินาที
วันนี้( 9 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง โดยวันนี้ น้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2. จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 2,067 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นับเป็นครั้งแรกในรอบปีที่แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้ว ส่วนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท มีปริมาณ 1,973 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ที่ อ.เมืองชัยนาท สูงขึ้นจากเมื่อวาน 39 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.52 เมตร(รทก)
โดยวันนี้ เขื่อนเจ้าพระยา ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีก ชั่วโมงละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งในเวลา 12.00 น.วันนี้ เขื่อนเจ้าพระยา จะระบายน้ำไปอยู่ที่อัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จะสูงขึ้นจากเดิมอีก 33 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 14.07 เมตร(รทก) ต่ำกว่าตลิ่ง 2.27 เมตร จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังระดับน้ำที่สูงขึ้นและติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด