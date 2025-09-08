เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายน้ำจาก 1,600 เป็น 1,700 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีก 30 ซม.

ชัยนาท – สถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาเริ่มน่าห่วง หลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท จาก 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าในเวลา 16.00 น. วันนี้ (8 ก.ย. 68) จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30-35 เซนติเมตร
รายงานสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทาน วันนี้ ( 8 ก.ย.) ระบุว่า ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ที่ 1,982 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 46 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อยู่ที่ 1,946 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 47 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
กรมชลประทานได้เร่งกระจายน้ำ โดยส่งเข้าระบบชลประทาน แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 346 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมกับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากพื้นที่ตอนบนและจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท สูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 13.70 เมตร (รทก.) สูงกว่าระดับเมื่อวาน 33 เซนติเมตร และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเย็นวันนี้ประมาณ 30-35 เซนติเมตร
กรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำที่สูงขึ้น