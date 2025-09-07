เขื่อนเจ้าพระยา แจ้งปรับเพิ่มระบายน้ำอีก พื้นที่ท้ายเขื่อนน้ำจะสูงขึ้นอีก 35 ซ.ม.

ชัยนาท - วันนี้เขื่อนเจ้าพระยา ปรับเพิ่มระบายน้ำอีก พื้นที่ท้ายเขื่อนน้ำจะสูงขึ้นอีก 35 ซ.ม. ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้น
วันนี้(7 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลุ่มเจ้าพระยา และฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ ทำให้มีน้ำไหลหลากลงลุ่มเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา เช้าวันนี้เมื่อเวลา 07.00 น. ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2. จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 1,940 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาท มีปริมาณ 1,914 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนสูงขึ้นจากเมื่อวาน 13 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.07 เมตร(รทก) เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,515 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ เขื่อนเจ้าพระยา จะปรับเพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีก 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยทยอยเพิ่มชั่วโมงละ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากอัตรา 1,500 เป็น 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ในช่วงเย็นวันนี้เวลา 16.00 น. ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท จะสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 35 เซนติเมตร จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำน้อย เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีก