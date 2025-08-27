เขื่อนเจ้าพระยาพร่องน้ำต่อเนื่อง รับน้ำฝน-น้ำหลาก แม้พายุ “คาจิกิ” สลายตัว

ชัยนาท – เขื่อนเจ้าพระยายังเร่งระบายน้ำ 1,300 ลบ.ม./วินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 รับมือปริมาณน้ำหลากจากฝนสะสม แม้พายุ “คาจิกิ” สลายตัวแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยา เสี่ยงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
วันนี้(27 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขื่อนเจ้าพระยา ยังคงพร่องน้ำเหนือเขื่อน เพื่อรองรับน้ำหลากและน้ำฝนจากพายุ คาจิกิ โดยคงอัตราการระบายน้ำ 1,300 ลบ.ม./วินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 และส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน แม่น้ำน้อย-แม่น้ำท่าจีน รวม 318 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนที่ อ.เมืองชัยนาท ลดลงอยู่ที่ระดับ 15.55 เมตร(รทก) จากระดับเก็บกัก 16.50 เมตร(รทก)
ส่วนระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 12.38 เมตร(รทก) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.96 เมตร แต่ระดับน้ำที่ บ้านบางหลวงโดด และ สะพานหัวเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา สูงจากตลิ่ง 0.25-1.26 เมตร เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ
วันนี้ (27/8/68) พายุ"คาจิกิ" ได้อ่อนกำลังลงและสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวัง ปริมาณน้ำฝนสะสม ที่กลายเป็นน้ำท่า ไหลลงตามลุ่มน้ำต่างๆ และไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา อาจทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น จึงขอให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด