ด่วน! น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มต่อเนื่อง ชัยนาทประกาศเตือน 12 ตำบลริมแม่น้ำ เตรียมรับมือ

ชัยนาท – กรมชลประทานประกาศใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา “หน่วงน้ำ” เพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราไม่เกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที ส่งผลระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นราว 35 ซม. แจ้งเตือนประชาชน 3 อำเภอ 12 ตำบล เฝ้าระวังน้ำหนุนและยกของขึ้นที่สูง
วันนี้ (11 ก.ย.) นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ลงวันที่ 10 ก.ย. 2568 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณไหลเข้าเพิ่มต่อเนื่อง
กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาหน่วงน้ำไว้ชั่วคราว โดยจะทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณ 35 ซม. แต่จะควบคุมไม่ให้เกิน 17.00 เมตร (รทก.) ทั้งนี้เพื่อจำกัดการระบายน้ำท้ายเขื่อนไม่ให้เกิน 2,000 ลบ.ม./วินาที
ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน 3 อำเภอ รวม 12 ตำบล ได้แก่ อ.เมืองชัยนาท : ต.ธรรมามูล ต.หาดท่าเสา ต.เขาท่าพระ ต.ท่าชัย ต.บ้านกล้วย และต.ชัยนาท อ.วัดสิงห์ : ต.มะขามเฒ่า และต.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ : ต.ท่าฉนวน ต.ศิลาดาน ต.วัดโคก และต.คุ้งสำเภา ให้เร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด
สำหรับสถานการณ์ล่าสุด ปริมาณน้ำที่สถานี C2 จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 2,060 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 2,214 ลบ.ม./วินาที ขณะที่การระบายท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,900 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ อ.เมืองชัยนาท สูงขึ้น 22 ซม. อยู่ที่ 16.65 เมตร (รทก.) ส่วนที่ อ.สรรพยา ทรงตัวที่ 14.37 เมตร (รทก.)