ชันนาท - เขื่อนเจ้าพระยา
เร่งพร่องน้ำรับพายุหนองฟ้า
เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด
จากกรณี กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง เรื่อง พายุ “หนองฟ้า” และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 8 (231/2568) ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (31 ส.ค. 68) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “หนองฟ้า” ได้เคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดเลย และคาดว่าจะเคลื่อนปกคลุมภาคเหนือในวันนี้ (31 ส.ค. 68) จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้ในช่วงวันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 68 ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขื่อนเจ้าพระยา เร่งพร่องน้ำเหนือเขื่อน เพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภาคเหนือ และรองรับน้ำฝนจากพายุ หนองฟ้า ที่แม้จะอ่อนตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง แต่จะทำให้พื้นที่ ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน มีฝนตกหนักและหนักมากหลายพื้นที่
สำนักงานชลประทานที่ 12 จ.ชัยนาท ได้ทำการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 และผันน้ำเข้าระบบชลประทาน -แม่น้ำท่าจีน -แม่น้ำน้อย ปริมาณรวมกัน 333 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ระดับ 12.38 เมตร(รทก) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.96 เมตร แต่ระดับน้ำที่สะพานหัวเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา สูงกว่าตลิ่ง 1.09 เมตร(รทก)
ทั้งนี้ คาดว่า ฝนที่ตกในระยะนี้ จะทำให้ แม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ปริมาณน้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 1,591 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 17 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด