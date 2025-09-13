xs
อยุธยาน้ำท่วมซ้ำซาก ชาวบ้านทำใจแก้ไขถาวรคงยาก วอน “นายกฯ คนใหม่” ช่วยเยียวยาเร็วที่สุด

พระนครศรีอยุธยา - มวลน้ำจากเจ้าพระยาระบายเพิ่ม ทำให้น้ำท่วมแล้ว 6 อำเภออยุธยา ชาวบ้านบางบาลเดือดร้อนหนัก ต้องพายเรือคลายร้อนและย้ายร้านค้าขึ้นถนน เผยแก้ไขถาวรคงยาก แต่อยากได้การเยียวยาที่รวดเร็วเพื่อประคองชีวิต

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้( 13 ก.ย.) ว่า มวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกราว 10 เซนติเมตร ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 6 อำเภอ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำจากแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ บางจุดสูงกว่า 1–2 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะหลัก ขณะที่รถยนต์ถูกเคลื่อนย้ายไปจอดริมถนน พร้อมทั้งตั้งเต็นท์พักชั่วคราว รวมถึงนำสัตว์เลี้ยงอย่างไก่ชนและวัวมาอยู่ร่วมด้วย

นางสุนทร ไกรนิยม อายุ 75 ปี ชาวบ้านหมู่ 8 ต.น้ำเต้า เล่าว่า บ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ระดับน้ำสูงราว 1.30 เมตร จนท่วมถึงใต้ถุนบ้าน ทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่พักผ่อนใต้ถุนบ้านได้ ต้องพายเรือออกมานั่งคลายร้อนใต้ต้นไม้แทน โดยมีลมพัดเย็นสบาย แม้จะลำบากแต่ยังโชคดีที่น้ำประปาหมู่บ้านยังใช้การได้ตามปกติ

ด้านนางสาวอัมพรทิพย์ กำแพงหล่อ อายุ 53 ปี เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง เล่าว่า จำเป็นต้องย้ายร้านออกมาขายริมถนนกว่า 1 สัปดาห์แล้ว เนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมสูง “ถ้าไม่ขายก็ไม่มีรายได้ ต้องลงทุนปลูกเพิงชั่วคราวกว่า 4,000 บาทเพื่อค้าขาย แม้จะเหนื่อยและท้อเพราะเจอน้ำท่วมทุกปี แต่ก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองไปก่อน”

เธอยังฝากถึงรัฐบาลและ “นายกฯ คนใหม่” ว่า ปัญหาน้ำท่วมอยุธยาแก้ถาวรคงยาก เพราะเป็นพื้นที่แก้มลิง แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างทันท่วงที “อยากให้ลงมาดูแลเร่งด่วน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ลงทุนสร้างที่อยู่และเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้พอประคองชีวิตไปได้”










