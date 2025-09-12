ชัยนาทแจ้งเตือนประชาชน 70 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ให้ยกของขึ้นที่สูง หลังแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทแจ้งเตือนประชาชน 70 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ให้ยกของขึ้นที่สูง หลังแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มระบายน้ำเป็น2,000 ลบ.ม./วินาที
วันนี้(12 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในบางจุด และมีแนวโน้มว่าน้ำท่วมจะขยายวงกว้างมากขึ้น ทางจังหวัดชัยนาท จึงได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณอำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ อำเภอมโนรมย์ และด้านท้ายเขื่อนบริเวณอำเภอสรรพยา รวมจำนวน 70 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันที่จังหวัดชัยนาท มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 50 เซนติเมตร และวันนี้เขื่อนเจ้าพระยา จะเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอีก 33 เซนติเมตร จึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท (หมู่ 1,2,3,4,5,6 ต.หาดท่าเสา, หมู่ 1,2,3,4,7 ต.ธรรมามูล, หมู่1,5(วัดเกาะ) ต.เขาท่าพระ, หมู่ 4,1,2,3,11 ต.ท่าชัย, หมู่ 1,3,6,7 ต.ชัยนาท, หมู่ 2,3 ต.บ้านกล้วย) อำเภอวัดสิงห์ (หมู่ 1,2,3,4,5,10 ต.มะขามเฒ่า, ชุมชนจวนวิไล,ชุมชนท่าศาลา,ชุมชนมะขามเฒ่า ต.วัดสิงห์) อำเภอมโนรมย์ (หมู่ 2,1,3,4,6 ต.ศิลาดาน, , หมู่ 1,2,3,5,9 ต.ท่าฉนวน, หมู่ 1,2,3 ต.วัดโคก,หมู่ 1,2,3,4 ต.คุ้งสําเภา) อำเภอสรรพยา (หมู่ 1,4,2,5,7 ต.โพนางดำออก, หมู่ 2,3,4,5,1,6 ต.โพนางดำตก , หมู่ 1,4,12 ต.ตลุก, หมู่ 2.3 ต.บางหลวง, หมู่ 9,2,3,5 ต.หาดอาษา, หมู่ 1,2,7 ต.สรรพยา) ยกของขึ้นที่สูง ดูแลผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย และติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี C2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 2,101 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันที่ จ.ชัยนาท ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ 2,289 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำที่อำเภอเมืองชัยนาท สูงขึ้นจากเมื่อวาน 46 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 17.11 เมตร(รทก) กรมชลประทาน ได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน- แม่น้ำท่าจีน-แม่น้ำน้อย มีปริมาณรวมกัน 339 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และได้ปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 1,900 เป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในเวลา 15.00 น. ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท จะสูงขึ้นจากเดิมอีก 16 เซนติเมตร