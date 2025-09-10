เจ้าพระยาหนุนสูง-เขื่อนระบายน้ำซ้ำ “สะแกกรัง” เพิ่มระดับเสมอตลิ่งเสี่ยงท่วมโบราณสถานแล้ว

อุทัยธานี - “สะแกกรัง” รับศึกสองด้าน ทั้งเจ้าพระยาหนุน-เขื่อนวังร่มเกล้าเร่งระบายน้ำซ้ำ จนระดับน้ำเพิ่มสูงเสมอตลิ่งแล้วเสี่ยงท่วมโบราณสถาน ชุมชนชาวแพกว่า 200 ครอบครัวต้องลากแพ-กระชังปลามัดชิดติดฝั่งกันโดนน้ำซัดพัง
ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช้าวันนี้ (10 ก.ย. 68) สถานีวัดน้ำ C2 (เจ้าพระยา) มีอัตราไหลผ่าน 2,075 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมวลน้ำไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี หนุนเข้าแม่น้ำสะแกกรัง พร้อมๆ กับมวลน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ รวมทั้งมีน้ำสะสมไหลลงสู่แม่น้ำแควตากแดดเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า
และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ อ.ทัพทัน ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก-เตรียมรับมวลน้ำใหม่จากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานีจึงได้สั่งยกประตูระบายน้ำเขื่อนวังร่มเกล้าทั้ง 3 บาน เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง ด้วยอัตรา 139.67 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ปริมาณน้ำที่ระบายจากท้ายเขื่อนในปัจจุบันทำให้แม่น้ำสะแกกรังรับศึกทั้งสองด้านทั้งมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหนุนเข้ามา และมวลน้ำที่ระบายจากเขื่อนวังร่มเกล้า จนระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังสูงขึ้นเสมอริมตลิ่ง โดยเฉพาะตั้งแต่บ้านน้ำตก วัดอุโปสถานราม หรือวัดโบสถ์ โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี ไปจนถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วม ชุมชนชาวแพกว่า 200 ครอบครัวต้องเร่งชักลากเรือนแพพักอาศัย และกระชังปลาจากร่องน้ำลึกเข้าชิดฝั่งให้มากที่สุด และผูกยึดแพให้แน่น ป้องกันความเสียหายจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
ด้านนางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ได้ออกมาแจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนริมตลิ่ง และชุมชนชาวแพให้เตรียมความพร้อม และ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งทางเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล และมูลนิธิ สมาคม กู้ชีพ กู้ภัย เตรียมความพร้อมไว้ตลอด 24 ชม. หากจะต้องมีการอพยพ หรือเกิดน้ำท่วมฉับพลัน จะเข้าช่วยเหลือได้ทันที