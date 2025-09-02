อ่างทองชาวโผงเผงเตรียมรับน้ำหลาก – เร่งผูกแพปลา-เก็บกระชัง หวั่นกระแสน้ำแรงพัดเสียหาย

อ่างทอง – ชาวบ้านโผงเผง อ.ป่าโมก เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงและมีสีแดงขุ่น หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 1,350 ลบ.ม./วินาที ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาทับทิม “บ้านคลองเจ๊ก” เร่งผูกแพ-เก็บกระชัง ป้องกันความเสียหายจากกระแสน้ำแรงและเศษวัชพืช
วันนี้( 2 ก.ย. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 5 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ที่อาศัยอยู่ริมคลองบางโผงเผง คลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลังเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ระบายน้ำลงท้ายเขื่อนที่ 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือที่มีพายุฝนถล่มต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงและเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น
ขณะที่ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาทับทิม “บ้านคลองเจ๊ก” ได้เร่งผูกเชือกแพปลาเข้ากับเสาบนตลิ่งเพื่อเสริมความแข็งแรง ป้องกันไม่ให้แพปลาหลุดลอยไปตามกระแสน้ำ พร้อมเก็บกระชังปลาออกทั้งหมด เพื่อเลี่ยงความเสียหายจากเศษไม้และวัชพืชที่ลอยมากับน้ำ รวมถึงยกสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัย
พื้นที่ ต.โผงเผง จ.อ่างทอง ถือเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทุกปี และมักกลับเข้าสู่สภาวะปกติเป็นลำดับสุดท้าย โดยหลายจุดมีเขื่อนป้องกันน้ำ แต่บริเวณที่เป็นคันดินยังคงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ล่าสุดที่สถานีชลมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วัดระดับน้ำเจ้าพระยาได้ 6.00 เมตร จากตลิ่ง 10.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,396 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที