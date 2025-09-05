ชันนาท - เตือน 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา รับมือเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเสี่ยงกระทบพื้นที่ชุมชน
วันนี้ (5 ก.ย. 2568) นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 4 กันยายน 2568 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 11 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
กรมชลประทานคาดการณ์ว่า ระหว่างวันที่ 5–9 กันยายนนี้ จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ ราว 1,900–2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาอีกราว 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ประมาณ 2,000–2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,500–2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
การปรับเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้ อาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เช่น บริเวณคลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งพื้นที่ ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด และต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) คาดว่าระดับน้ำอาจสูงขึ้นจากเดิมอีก 30–110 เซนติเมตร ซึ่งอาจกระทบต่อพื้นที่ชุมชนได้
สำหรับสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาล่าสุดวันนี้ (5 ก.ย.) ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ อยู่ที่ 1,971 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ 1,887 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำน้อย รวม 387 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
จากการวัดระดับน้ำพบว่า ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อยู่ที่ 13.08 เมตร (รทก.) ต่ำกว่าตลิ่ง 3.26 เมตร แต่ระดับน้ำที่สะพานหัวเวียง จ.พระนครศรีอยุธยา สูงกว่าตลิ่งแล้ว 1.46 เมตร กรมชลประทานจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง