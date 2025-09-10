น้ำเจ้าพระยาขึ้นต่อเนื่อง วันเดียวสูงกว่า 60 ซม. หลังเขื่อนเพิ่มระบาย 1,900 ลบ.ม./วินาที

ชัยนาท - ยังน่าห่วง! หลังเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำ ล่าสุดระดับท้ายเขื่อนสรรพยาสูงขึ้นกว่า 63 ซม. เริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ เจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบทรายสกัด ขณะกรมชลฯ เตือนยังมีฝนและอาจต้องเพิ่มการระบายถึง 2,000 ลบ.ม./วินาที
วันนี้ (10 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากเมื่อวาน (9 ก.ย.) เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,700 เป็น 1,800 และในช่วงกลางคืนขยับขึ้นเป็น 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกว่า 60 เซนติเมตร
เช้าวันนี้ ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง โดยที่สถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ พบปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,075 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลมารวมกับแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณรวม 2,192 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานถึง 219 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
กรมชลประทานระบุว่า ได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทานแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อยรวม 292 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะเดียวกันเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นเป็น 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สูงขึ้น 63 เซนติเมตร อยู่ที่ 14.37 เมตร (รทก.) ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 1.97 เมตร
ล่าสุด มีรายงานน้ำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบางจุดใน ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา เจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสาสมัครกู้ภัยต้องเร่งนำกระสอบทรายไปอุดท่อระบายน้ำริมแม่น้ำ ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน
ทั้งนี้ กรมชลประทานเตือนว่า ระยะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง และน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก โดยเขื่อนเจ้าพระยามีเกณฑ์การระบายน้ำได้สูงสุดถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขอให้ประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิด