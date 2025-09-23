มูลนิธิจตุรธรรมประทีป ลงพื้นที่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอบางบาล อยุธยา

แม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่า น้ำท่วมทุกปี แต่ปีนี้ดูเหมือนจะหนักกว่าปีก่อนๆ ทางมูลนิธิจตุรธรรมประทีป อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จึงเป็นสะพานบุญ ในการรับบริจาคสิ่งของ ถุงยังชีพ เพื่อลงไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อน ใน อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายชัยยันต์ พินธุกนก สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า ‘พื้นที่ที่ผมดูแล ตำบลวัดตะกู มีทั้งหมด 9 หมู่ มีประชากรประมาณ 565 หลังคาเรือน ประชากรมากกว่า 1000 คน แม้ว่าพื้นที่ที่พวกเราดำรงชีวิตอยู่น้ำจะท่วมทุกปี แต่ก็ลำบากทุกปีเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรแบบผสมผสาน ก็จะพืชผลเสียหายจำนวนมากยิ่งปีนี้ยิ่งมากกว่าทุกปี ซึ่งรายได้หลักของเรามาจากการเกษตร
หากใครมีกำลังทรัพย์เพียงพอ ที่จะช่วยเหลือก็อยากให้ลงมาบริจาคมาช่วยเหลือชาวบ้านกันครับ บางบ้านท่วมสูงถึงขอบหน้าต่างก็มี
หากใครที่รู้จะติดต่อเพื่อประสานงานที่ไหนสามารถติดต่อได้ที่กำนันตำบลวัดตะกู โทร 098-2690280
ด้าน ผู้ใหญ่บุญนำ ชื่นชอบ ผู้ใหญ่บ้านตำบลวัดตะกู กล่าวเสริมว่า ตำบลวัดตะกู ปีนี้น้ำท่วมสูงกว่าปีที่แล้ว จริงๆน้ำมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ประมาณกลางๆก็เริ่มท่วมเยอะแล้ว ทีแรกก็ไม่คิดว่าปีนี้จะหนัก กว่าปีที่แล้ว
ตอนนี้ก็เริ่มมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือเยอะขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมาหลายครั้งแล้ว
สำหรับผลกระทบ ที่เห็นได้ชัดก็ตั้งแต่มีเรื่องชายแดน ก็ทำให้อยุธยามีคนลงมาช่วยเหลือน้อยลง แล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยครับก็เลยทำให้คนมาช่วยเหลือน้ำท่วมอยุธยาน้อยลง ซึ่งสิ่งของที่รับบริจาคของชาวบ้านที่นี่ ก็ได้ถุงยังชีพกันไม่เท่าไหร่
เฉพาะหมู่บ้านที่ผมดูแล ประมาณ 67 หลังคาเรือน ซึ่งปีนี้ที่ท่วมหนักกว่าปีก่อนๆ ผลกระทบก็คืออย่างวัด แล้วก็ออกมาบิณฑบาตไม่ได้ ท่านผู้ว่าพอทราบเรื่องก็ให้เงินไว้ที่ร้านค้าเพื่อที่จะให้ร้านค้า ทำอาหารถวายพระทุกวัน
สำหรับ ผลกระทบของ น้ำท่วมปีนี้ โรงเรียนก็ต้องปิด นักเรียนเข้าไปทำการเรียนและสอบไม่ได้ สถานีอนามัย ก็ต้องขึ้นมาดูแลผู้ป่วยข้างบนถนน
ตอนนี้น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆ สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยตอนนี้ที่น้ำท่วมก็ประมาณ 2 เมตร แต่ถ้าเป็นทุ่งนาหรือบริเวณถนนประมาณ 5 ถึง 6 เมตร ในช่วงที่น้ำท่วมก็ดำรงชีวิตตามวิถีปกติแต่ก็อยู่กันลำบาก แต่ก็ใช้ชีวิตให้ได้ในวิถีชีวิตของชาวอยุธยาแต่ก็ลำบากครับ ผู้ใหญ่บุญนำ กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้มูลนิธิจตุรธรรมประทีป ยังได้รับการสนับสนุน การขนย้ายสิ่งของ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมจาก
บริษัท โชควีระทรานสปอร์ต นำรถ 6 ล้อตู้ทึบ มาช่วยขนย้ายของ โดย คุณวีระเดช และคุณเพ็ญ โทร.
080-994-9414 087-138-8392