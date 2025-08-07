“บัญชา”ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 133 ปี ยกย่องเป็นเสาหลักของชุมชน ย้ำ กธ.พร้อมผลักดันสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้น

วันนี้( 7 ส.ค.)นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม (กธ.) ได้เดินทางเข้าร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 133 ปี ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันจากทั่วทั้งอำเภอเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายบัญชา ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่กำนันและผู้ใหญ่บ้านว่า วันนี้เป็นวันสำคัญที่เราทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงบทบาทและภารกิจอันทรงคุณค่าของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเสาหลักของชุมชนมาอย่างยาวนานกว่า 133 ปี ตนขอยกย่องความเสียสละ ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบของทุกท่าน ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับพื้นที่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน การประสานงานกับหน่วยงานรัฐ ไปจนถึงการเป็นผู้เสียสละยามเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท่านคือตัวแทนของรัฐที่ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด
”พรรคกล้าธรรม ขอให้คำมั่นว่า เราจะยืนเคียงข้างและสนับสนุนบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มที่ ทั้งในเชิงนโยบาย การผลักดันสวัสดิการ รวมถึงการยกระดับศักยภาพให้ทันต่อยุคสมัย เพื่อให้ท่านสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”นายบัญชา กล่าว