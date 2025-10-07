“ภราดร” ยันใช้งบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท ทำ ”คนละครึ่ง พลัส“ ได้ เหตุรัฐบาลก่อนตั้งไว้กระตุ้นเศรษฐกิจ ไร้กังวลโดนร้องโยกงบ

“ภราดร” ยันงบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท ใช้ทำ “คนละครึ่ง พลัส” เหตุรัฐบาลเพื่อไทยตั้งไว้กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่กังวลถูกร้องโยกงบ คาดกระตุ้น GDP ได้ 0.4%
วันนี้ (7 ต.ค.) นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณ เปิดเผยถึงกรณีถูกวิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการใช้งบกลาง 1.9 หมื่นล้านบาท มาใช้ใน “โครงการคนละครึ่งพลัส” ซึ่งเป็นงบที่ควรจะใช้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ว่า งบกลางเป็นส่วนที่รัฐบาลตั้งไว้ในแต่ละปี ซึ่งในส่วนรัฐบาลก่อน ได้แยกส่วนเอาไว้ 25,000 ล้านบาท เพื่อเอามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ซึ่งโครงการคนละครึ่ง ต้องใช้เงินทั้งสิ้น 44,000 ล้านบาท มีอยู่ในส่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 25,000 ล้านบาท ทำให้ยังขาดอยู่อีก 19,000 ล้านบาท จึงต้องไปหยิบมาจากงบกลาง ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 99,000 ล้านบาท ยอมรับว่า รัฐบาลนี้ไม่ใช่ผู้ตั้งงบประมาณ เป็นผู้ที่ใช้งบประมาณจากที่รัฐบาลเดิมตั้งไว้ ดังนั้น การทำนโยบายความจำเป็นที่จะต้องหาช่องทางมาเติมเต็มเพื่อให้นโยบายสมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศนโยบายว่า จะต่อสู้กับ 4 ภัย ซึ่งเศรษฐกิจก็เป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน จึงใช้งบกลางมาเติมในส่วนนี้ได้
ส่วนจะกระทบหรือไม่หากในอนาคตเกิดความจำเป็นเร่งด่วน นายภราดร กล่าวว่า ในปีปกติ รัฐบาลได้ดูแล้วว่างบประมาณในการเยียวยาประชาชนนั้นในแต่ละปี อยู่ที่ประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท จึงยังมีพื้นที่พอที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และหากมีการร้องเรียนในการใช้งบกลางส่วนนี้กังวลหรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า งบกลางเขียนไว้ชัดเจนว่าสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สามารถเรียกได้ว่า มันฉุกเฉิน จำเป็น และเร่งด่วน
ส่วนวงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท ที่จะใช้ได้ประมาณการไว้หรือไม่ว่าจะสร้างการหมุนเวียนไว้เท่าไร นายภราดร กล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประเมินว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้าย สามารถขยับตัวเลขจีดีพีได้ 0.3-0.4 เปอร์เซ็นต์