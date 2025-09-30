“เอกนิติ” เผยถก ครม.วันนี้ ยังไม่พิจารณาคนละครึ่ง แต่ยันไทม์ไลน์ทัน ต.ค.นี่

“เอกนิติ” เผย ครม.วันนี้ ยังไม่พิจารณา“โครงการคนละครึ่ง” รายละเอียดจะชี้แจงภายหลัง แต่ยันไทม์ไลน์ทัน ต.ค.นี้
วันที่ 30 ก.ย. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะยังไม่มีมีการนำเสนอโครงการคนละครึ่ง เนื่องจากต้องมีการจัดเตรียมรายละเอียดของโครงการก่อน จากนั้นจะอธิบายให้ประชาชนทราบรายละเอียดต่อไป ยืนยันว่าตามกำหนดการไทม์ไลน์ให้ใช้จ่ายช่วงเดือนตุลาคมนี้ จะสามารถดำเนินการได้ทันอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 รวมถึงการพิจารณางบปี 2568 ที่ค้างอยู่ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในหลายส่วน โดยจะเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังด้วยการคืนหนี้ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. และรายละเอียดอีกหลายโครงการ