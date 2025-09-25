“อนุทิน” หวังแถลงนโยบาย 29 ก.ย.ใช้งบฯ ปี 68 ทำ "คนละครึ่ง" ได้ ดักคอพวกเล่นเกมการเมืองไม่มีทางล้มโครงการ

“อนุทิน” หวังแถลงนโยบาย 29 ก.ย.นี้ เพื่อผลักดันงบปี 68 ดันโครงการคนละครึ่ง ดักคอคนเล่นการเมืองหวังให้โครงการนี้ตกไป บอกไม่มีทางขอทุกคนสนับสนุน เพราะเป็นผลงานร่วมกัน ไม่ใช่ของรัฐบาลฝ่ายเดียว
วันที่ 25 ก.ย.เวลา 12.10 น. ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29 กันยายน 2568 ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นเพราะสาเหตุอะไร ว่า รัฐบาลมีเวลาทำงาน 4 เดือน จึงต้องการเร่งทำงาน
เมื่อถามย้ำว่าสาเหตุที่ต้องแถลงนโยบายก่อนวันที่ 29 กันยายน 2568 เพื่อให้ทันในการผลักดันงบประมาณในปี 2568 ใช่หรือไม่ เพราะไม่เช่นนั้นบางงบประมาณอาจจะตกไป นายอนุทิน กล่าวว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองก็ทำทั้งหมด เราจะทิ้งงบไว้ทำไม ถ้าเกิดเราไม่เร่ง งบนี้ก็ตกไป ก็จะเอางบประจำไปใช้แทน ซึ่งงบประจำในเรื่องนโยบายคนละครึ่งต้องทำอยู่ดี ถ้าใครจะมาคิดเล่นการเมืองก็ให้ข้ามเดือนนี้ เดี๋ยวโครงการนี้จะตกไป ซึ่งไม่มีทาง
นายอนุทิน กล่าวว่า มันไม่ตกหรอก ตกไม่ได้ เพราะจะไปใช้งบอีกก้อนหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ช้าเราเตรียมตัวอยู่แล้ว นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เตรียมการเรื่องนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเราคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย จะได้ถือว่าทุกพรรคไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน แก้ปัญหาปากท้องให้พี่น้องประชาชน ตนเองจะไม่มาบอกว่าเป็นผลงานฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น แต่ถือว่าเป็นผลงานของสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนและต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
เมื่อถามว่า งบประมาณปี 68 ที่เหลืออยู่คืองบกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.5 หมื่นล้านบาทใช่หรือไม่ นายอนุทิน บอกเพียงว่าเดี๋ยวรายละเอียดให้ไปสอบถามนายเอกนิติ