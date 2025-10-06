หุ้นปิดลบ 7.97 จุด ไร้ปัจจัยขับเคลื่อนเข้าสู่ช่วงพักฐานรอลุ้น กนง.หั่นดอกเบี้ย

SET ปิดวันนี้ที่ 1,285.64 จุด ลดลง 7.97 จุด (-0.62%) มูลค่าซื้อขาย 33,100.46 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีพักตัว โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,285.64 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,299.24 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 146 หลักทรัพย์ ลดลง 315 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 190 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทปรับตัวลงขาดขาดปัจจัยขับเคลื่อนทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างที่รอติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันพุธนี้ ซึ่งตลาดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% โดยช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนส.ค.ราว 4% เข้าสู่การพักฐาน และมีแรงขายทำกำไรออกมา
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังขาดปัจจัยหนุนหลังเกิดการชัตดาวน์หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ทำให้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจออกมา
วันนี้ราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นโดดเด่น อาทิ DELTA รวมทั้ง CCET ตอบรับยอดขายเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ MoM อย่างไรก็ตาม ดัชนีถูกดดันจากหุ้น AOT ปรับลงไปจากแรงขายทำกำไรหลังรับข่าวดีไปมากแล้ว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดพักตัว ติดตามโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดรับรู้ประเด็นดังกล่าวไประดับหนึ่งแล้ว โดยให้กรอบแนวรับ 1,275 จุด และแนวต้าน 1,295 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,545.70 ล้านบาท ปิดที่ 179.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,356.92 ล้านบาท ปิดที่ 41.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,607.62 ล้านบาท ปิดที่ 11.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,464.49 ล้านบาท ปิดที่ 19.90 บาท ลดลง 0.30 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,313.48 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท ลดลง 0.20 บาท