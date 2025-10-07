หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพรอรับ"คนละครึ่งพลัส"หนุนหุ้น Domestic

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์อัพ โดยที่ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้จะพิจารณาโครงการ "คนละครึ่งพลัส" วงเงินราว 4.4 หมื่นล้านบาท อาจเป็นปัจจัยหนุนหุ้นอิงกับการบริโภคในประเทศได้ และช่วยหนุนต่อภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้
ด้านต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ การ Shutdown ของหน่วยงานราชการสหรัฐก็ยังมีต่อเนื่อง ทำให้ยังไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมา ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด