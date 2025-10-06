หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพ จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย-มาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทย

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
วันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ หรือไซด์เวย์อัพ โดยที่วันนี้ติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ย.ของไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินทิศทางการพิจารณาดอกเบี้ยนโยบายของไทย และติดตามการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนยทย (FETCO) จะมีการแถลงข่าวชุดมาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทยออกมา ซึ่งอาจจะสร้าง Sentiment บวกให้กับตลาดหุ้นไทยได้
ส่วนปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อตลาดหุ้นมากนักในช่วงนี้ และการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ยังไม่สามารถมีรายงานออกมาได้ เพราะอยู่ในช่วง Goverment Shutdown ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่เปิดมาเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,300-1,310 จุด แนวรับ 1,280-1,290 จุด