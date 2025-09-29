หุ้นแกว่งไซด์เวย์เกาะติดรัฐบาลใหม่แถลงนโยบาย ดอลลาร์แข็งค่าหนุน Flow ไหลเข้า

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ โดยที่ตลาดรอติดตามปัจจัยการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อรัฐสภาในวันนี้ ซึ่งคาดหวังความชัดเจนในการผลักดันมาตรการกระตฺ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัส ออกมา
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐก็ออกมาตามที่ตลาดคาด ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐชะลอการเร่งตัวขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐชะลอการแข็งค่า ทำให้คาดหวังมีกระแสเงินไหลกลับเข้าตลาดหุ้นในเอเชียได้บ้าง ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด