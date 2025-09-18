หุ้นแกว่งไซด์เวย์แม้เฟดฟั่นดอกเบี้ยตามคาดแต่ส่งสัญญาณปิดโอกาสลดแรง

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ไซด์เวย์ แม้ว่าผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อคืนนี้จะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ตามที่ตลาดคาด แต่ถ้อยแถลงของประธานเฟดส่งสัญญาณปิดโอกาสลดดอกเบี้ยลงอย่างแรง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า และเงินเฟ้ออาจกลับมาเร่งตัว ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bind Yield) สหรัฐปรับขึ้น ซึ่งอาจกดดันต่อตลาดหุ้นได้ในระยะสั้น
ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้ที่เปิดมาเคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน และปัจจัยในประเทศยังรอติดตามการเมืองในการตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น
ให้แนวต้าน 1,315 จุด แนวรับ 1,290 จุด