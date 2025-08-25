หุ้นปรับขึ้นขานรับเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย จับตาการเมืองในประเทศ

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า แนวโร้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าปรับตัวขึ้น ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา และตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ปรับตัวขึ้นตามกันเช้านี้ หลังจากเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาส่งสัญญาณลดดอกเบี้ย และมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยกลับมาดูที่ในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่เริ่มเห็นการอ่อนแอลง แทนดูที่ตัวเลขเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้กับตลาดหุ้น
อย่างไรก็ตามปัจจัยในประเทศในสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะการพิจารณาตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคลิปเสียงของนายกฯว่าจะมีการพิจารณาออกมาอย่างไรในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เพราะส่งผลถึงเสถียรภาพรัฐบาล
โดยให้แนวต้าน 1,265-1,270 จุด แนวรับ 1,245-1,250 จุด