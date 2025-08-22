หุ้นปิดบวก 8.60 จุด การเมืองผ่อนคลายหลังยกฟ้อง"ทักษิณ"คดี 112 แรงซื้อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์-THAI หนุน

SET ปิดวันนี้ที่ 1,253.39 จุด เพิ่มขึ้น 8.60 จุด (+0.69%) มูลค่าการซื้อขาย 37,999.28 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยดัชนีทำจุดต่ำสุด 1,245.30 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,257.99 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 252 หลักทรัพย์ ลดลง 190 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้บวกขึ้นมาได้ดี หลังการเมืองในประเทศมีทิศทางผ่อนคลายมากขึ้น จากกรณีที่ศาลอาญาสั่งยกฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีมาตรา 112 นอกจากยังมีแรงซื้อในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง HANA DELTA พยุงตลาด รวมทั้งหุ้น THAI
คืนนี้นักลงทุนรอติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสันโฮล วันนี้ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของเฟด แต่จากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่เริ่มสูงขึ้นอาจจะยังไม่เห็นท่าทีผ่อนคลายต่ออัตราดอกเบี้ยมาก
แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดตลาดแกว่งผันผวนระหว่างรอติดตามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คดีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปมคลิปเสียง ในวันศุกร์ที่ 29 ส.ค. ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ โดยให้กรอบแนวรับ 1,220 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 4,294.99 ล้านบาท ปิดที่ 12.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.90 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,402.37 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
HANA มูลค่าการซื้อขาย 2,370.37 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.60 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,709.29 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,515.70 ล้านบาท ปิดที่ 11.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท