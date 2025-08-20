หุ้นปิดเช้าลบ 0.44 จุดแรงขาย DELTA ฉุด-ไร้ปัจจัยใหม่หนุน จับตาประชุม Jackson Hole

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,235.32 จุด ลดลง 0.44 จุด (-0.04%) มูลค่าซื้อขายราว 18,720 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวกรอบแคบในแดนลบ โดยทำระดับสูงสุด 1,237.79 จุด และต่ำสุด 1,228.43 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ย่อตัวเล็กน้อย ไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนดัชนีหลังจากขึ้นมารับข่าวการเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐฯ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปมากแล้ว
ขณะที่เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแรงขายในหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยี กดดันหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA ปรับตัวลงตามไปด้วยถ่วงดัชนีตลาด นอกจากนี้ใกล้การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำปีที่ Jackson Hole ในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งนักลงทุนยังไม่มั่นใจท่าทีของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย ทำให้เลือกขายลดความเสี่ยงออกมาก่อน ส่งผลให้ดัชนีปรับฐานลงมา
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดซึมตัวลง โดยในประเทศระยะสั้นยังไม่มีปัจจัยใหม่ รอติดตามประเด็นการเมืองในช่วงสัปดาห์หน้า โดยให้กรอบแนวรับ 1,225 จุด และแนวต้าน 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,061.50 ล้านบาท ปิดที่ 143.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 961.34 ล้านบาท ปิดที่ 13.80 บาท ลดลง 0.20 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 891.56 ล้านบาท ปิดที่ 169.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 784.98 ล้านบาท ปิดที่ 45.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 565.73 ล้านบาท ปิดที่ 154.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท