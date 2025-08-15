หุ้นปิดเช้าลบ 8.05 จุดเผชิญแรงขายทำกำไร THAI-DELTA กดดัน จับตาประชุมผู้นำสหรัฐ-รัสเซีย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,258.62 จุด ลดลง 8.05 จุด (-0.64%) มูลค่าซื้อขายราว 27,450.78 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวในกรอบ โดยทำระดับสูงสุด 1,270.89 จุด และต่ำสุด 1,256.05 จุด
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีแกว่งในกรอบเคลื่อนไหวสอดคล้องภูมิภาค โดยบ้านเราอยู่ในช่วงพักฐานรอปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนต่อ ขณะที่ THAI และ DELTA มีแรงขายทำกำไรหลังขึ้นไปแรงในช่วงที่ผ่านมา
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งคล้ายภาคเช้ารอข่าวเชิงบวก อาทิ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 69 รวมทั้งการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนส่วนที่เหลือ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศติดตามการประชุมระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย รวมทั้งการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำปีรอบ Jackson Hole ในสัปดาห์หน้าเพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ
ทั้งนี้ สัปดาห์หน้ายังต้องระมัดระวังผลกระทบจากการขึ้น XD หุ้นหลายตัว อีกทั้งติดตามทิศทาง Flow และประเด็นการเมืองในประเทศ โดยให้กรอบแนวรับ 1,253 จุดและแนวต้าน 1,280-1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 3,105.59 ล้านบาท ปิดที่ 16.00 บาท ลดลง 1.80 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,427.06 ล้านบาท ปิดที่ 21.10 บาท ลดลง 0.60 บาท
SAWAD มูลค่าการซื้อขาย 1,219.25 ล้านบาท ปิดที่ 24.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.90 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,142.84 ล้านบาท ปิดที่ 32.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,091.67 ล้านบาท ปิดที่ 24.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท