หุ้นปิดลบ 6.55 จุด ตลาดพักตัว รับแรงขายหุ้นใหญ่กดดัน รอความชัดเจนการเมืองในประเทศ-ท่าทีเฟด

SET ปิดวันนี้ที่ 1,235.76 จุด ลดลง 6.55 จุด (-0.53%) มูลค่าซื้อขาย 39,590.96 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีปิดที่จุดต่ำสุดของวันนี้ 1,235.76 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,248.40 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 198 หลักทรัพย์ ลดลง 269 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 172 หลักทรัพย์
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวในกรอบ แต่ก็ยังเป็นการพักตัว โดยที่มีแรงขายหุ้นใหญ่ออกมากดดัน โดยเฉพาะหุ้น THAI ที่ค่อนข้างทำให้ดัชนีมีความผันผวน และช่วงท้ายตลาดมีแรงขายออกมากดดันดัชนี รวมถึงหุ้น ADVANC ที่ขึ้นเครื่องหมาย XD และแรงขายหุ้น PTTEP จากราคาน้ำมันที่ปรับลง ส่งผลกดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้
ขณะที่ยังคงไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆเข้ามาหนุนต่อดัชนี โดยที่ตลาดยังคงรอติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ รวมถึงถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุม Jackson Hole ช่วงปลายสัปดาห์นี้ ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบ
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังคงรอติดตามปัจจัยทั้งในและต่างประเทศ หลังจากช่วงที่ผ่านมารับข่าวเกี่ยวกับดอกเบี้ยปรับลง และการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/68 ไปมากแล้ว โดยให้แนวต้าน 1,250 จุด แนวรับ 1,230 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,119.06 ล้านบาท ปิดที่ 169.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,672.26 ล้านบาท ปิดที่ 14.00 บาท ลดลง 0.30 บาท
ADVANC (XD) มูลค่าการซื้อขาย 2,538.24 ล้านบาท ปิดที่ 290.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,764.90 ล้านบาท ปิดที่ 110.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,586.11 ล้านบาท ปิดที่ 44.75 บาท ลดลง 0.50 บาท