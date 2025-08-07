หุ้นปิดเช้าบวก 10.29 จุดเดินหน้าต่อตามภูมิภาค แรงซื้อกระจายตัวรวมหุ้น Laggard

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,274.76 จุด เพิ่มขึ้น 10.29 จุด (+0.81%) มูลค่าซื้อขายราว 34,244.70 ล้าน
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,280.78 จุด และต่ำสุด 1,266.79 จุด
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ยังปรับขึ้นต่อเนื่องสอดคล้องกับภูมิภาค แรงหนุนจากดอลลารอ่อนค่า ทำให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าภูมิภาคเอเชีย โดยแรงซื้อกระจายตัว นำโดยกลุ่มพลังงาน และหุ้นที่ยัง Laggard ประกอบกับ แรงซื้อกลุ่มแบงก์ดักรอปันผลระหว่างกาล
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดมีโอกาสย่อตัวช่วงเข้าใกล้วันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน แนะติดตามสถานการณ์สงครามการค้าสหรัฐ-จีน หลังสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีอินเดียเพิ่มเป็น 50% ตอบโต้อินเดียนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งจีนก็นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเช่นกัน
รวมทั้งติดตามการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีแรงเก็งกำไรงบที่คาดว่าจะออกมาดี ขณะที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สัปดาห์หน้าตลาดคงอัตราดอกเบี้ย โดยให้กรอบแนวรับ 1,260-1,250 จุด และแนวต้าน 1,287-1,292 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,211.17 ล้านบาท ปิดที่ 23.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.80 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,838.83 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,707.88 ล้านบาท ปิดที่ 299.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,633.35 ล้านบาท ปิดที่ 153.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,573.55 ล้านบาท ปิดที่ 13.50 บาท ลดลง 0.10 บาท