หุ้นปิดร่วง 10.76 จุดเผชิญแรงขายทำกำไรเข้าโหมดพักฐาน-กลุ่มท่องเที่ยววูบ

SET ปิดวันนี้ที่ 1,266.67 จุด ลดลง 10.76 จุด (-0.84%) มูลค่าซื้อขาย 56,938.83 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยปรับลงเข้าสู่โหมดพักฐานหลังหมดข่าวดี ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ฟื้น โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยว สะท้อนจากหุ้น AOT เจอเทขายหลังเปิดงบไตรมาส 2/68 น่าผิดหวัง และหุ้นหลายตัวผลประกอบการไม่สอดคล้องกับราคาหลัง valuation กลับมาสูง แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดยังพักตัวต่อ แนะติตดามดัชนี PPI และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รวมทั้ง บจ.ทยอยแจ้งงบฯ Q2/68 ต่อไป ให้กรอบแนวรับ 1,255 จุด แนวต้าน 1,280 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวลง โดยทำระดับสูงสุด 1,283.55 จุด และต่ำสุด 1,266.05 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 127 หลักทรัพย์ ลดลง 402 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 123 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงเริ่มเข้าสู่การพักฐาน หลังรับรู้ข่าวดีไปหมดแล้ว ตั้งแต่ดีลการค้าไทย-สหรัฐฯ และข่าวคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดดอกเบี้ยเมื่อวานนี้ โดยอาจจะมีแรงหนุนบ้างจากการเก็งผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าจะมีมติปรับลดดอกเบี้ย แต่ก็มองว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปมากแล้วเช่นกัน
ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานในบ้านยังไม่ค่อยดี โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยว ตัวเลขนักท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนส.ค.ออกมาติดลบประมาณ 7% และสะท้อนออกมาเห็นให้ในผลประกอบการของ CENTEL และ MINT รวมถึง AOT เจอเทขายมากหลังจากรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 ลดลง 15.3% จากปีก่อนเหลือ 3.86 พันล้านบาท
นอกจากนั้น ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 2/68 ของบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ได้ดีมาก ถึงแม้จะเติบโต แต่ก็เป็นอัตราต่ำ และอาจจะไม่สอดคล้องกับราคาหุ้นในปัจจุบันหลัง valuation หุ้นไทยกลับมาสูงจากกระแสเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้า และบริษัทจดทะเบียนก็ได้รายงานงบฯ เกือบหมดแล้ว ทำให้วันนี้มีแรงขายทำกำไรมากพอสมควร
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ คาดตลาดยังพักตัวต่อเนื่อง แนะติดตามการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ รวมถึงการรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/68 ที่เหลือด้วย พร้อมให้กรอบแนวรับ 1,255 จุด แนวต้าน 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
THAI มูลค่าการซื้อขาย 7,880.39 ล้านบาท ปิดที่ 17.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.70 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 2,605.93 ล้านบาท ปิดที่ 21.70 บาท ลดลง 1.20 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,226.71 ล้านบาท ปิดที่ 46.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,136.39 ล้านบาท ปิดที่ 151.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,026.70 ล้านบาท ปิดที่ 38.50 บาท ลดลง 1.50 บาท